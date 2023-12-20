الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التربية والتعليم": طلاب الثانوى يؤدون الامتحان الإلكترونى والورقى فى زمن واحد

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام يؤدون الامتحان الورقي والذى يمثل 15% والإلكتروني، والذي يمثل 85% لكل مادة فى زمن وتوقيت واحد، موضحة أن الامتحان الورقى والإلكترونى واحد جزء منه إلكترونى وجزء ورقى.

 امتحانات الصف الأول الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول تعقد إلكترونيًا لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيًا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيًا بنسبة 85% والباقى ورقيًا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أن التحول الرقمي منخرط في جميع جوانب تطوير العملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بالمناهج، أو تدريب المعلمين، أو بنية المدارس، من حيث الإتاحة والجودة والحوكمة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هدف أساسي في جميع برامج الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024 / 2029، مؤكدًا أن الوزارة على قناعة بأهمية التحول الرقمي في ظل الثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعي، واختفاء وظائف، وظهور وظائف جديدة، وعليه يجب أن تكون هناك نواتج تعلم مختلفة والتركيز على عملية التعلم ومهارات المستقبل.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة لديها منصات وقنوات تعليمية، بهدف تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من نظام التعليم المطور وهي إنتاج المعرفة وليس الحفظ والتلقين، كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في استخدام التحول الرقمي في المناهج المطورة، حيث أصبحت هناك مناهج رقمية، قائمة على نواتج تعلم تتواكب مع مهارات المستقبل.

التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزارة التربية والتعليم التحول الرقمي العملية التعليمية

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