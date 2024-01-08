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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2024

أرشيفية
أرشيفية

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال المتقدمين للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2024، التي تتوافر فيهم الشروط التي أقرتها الوزارة،  حتى يوم 11 يناير الجاري.

 وجاءت شروط التقديم للعمل فى كنترولات الثانوية العامة كالتالي:

1- يشترط فى من يتقدم للعمل كرئيس كنترول ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات كالحرمان من أعمال الامتحانات الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

2-   يشترط فيمن يتقدم للعمل أن يكون من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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3- يجب الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها معلم أول على الأقل.

4- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية والخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين في أعمال الامتحانات.

5-  اشترطت الوزارة أن يكون لدى العضو خبرة فى أعمال الامتحانات لاتقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم أو حجرة أو وكيل قسم وحجرة.

6- ضرورة توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا علي الصالح العام.

7-  ألّا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

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8- ألّا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

9-  كما اشترطت الوزارة أن يقوم العضو بتقديم مقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه.

10- ألّا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة وألّا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 اغسطس المقبل.

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