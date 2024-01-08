120 لجنة تستقبل الطلاب.. وكيل "تعليم مطروح" يجتمع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية بإدارة العلمين التعليمية بقاعة الاجتماعات في مدرسة سيدي عبدالرحمن الثانوية المشتركة كذلك مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الإدارات عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور جمال قنديل مدير عام التعليم العام وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين التعليمية .

الالتزام بالتعليمات وضوابط الإمتحانات

وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي الإلتزام بالتعليمات و ضوابط الإمتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث أنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

استلام مقار اللجنة قبل يومين على الأقل من بدء الامتحانات

ووجه شحاته رؤساء اللجان البالغ عددها 120 لجنة، باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

تشكيل لجنة الكنترول

كما وجه شحاته رؤساء اللجان بتشكيل لجنه الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة وتحقيق الانضباط الكامل، بدءًا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها، لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية للشهادة الاعدادية والمقرر انطلاقها صباح السبت المقبل، وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مضيفا إلي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب .

عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان

وأختتم وكيل تعليم مطروح تعليماته لرؤساء اللجان بالتأكيد علي منع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية نهائيًا داخل اللجان، وحتي نهاية أعمال الامتحانات يوميًا لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.