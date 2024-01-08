الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"تعليم القاهرة" تصدر حركة تغييرات داخل عدد من الإدارات التعليمية

أيمن موسى
أيمن موسى

أصدر أيمن موسى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حركة تغييرات داخل الإدارات التعليمية، وجاءت التكليفات كالتالي:

١- الدكتورة هند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، بمنصب وكيل لإدارة غرب القاهرة.
٢- أشرف حلمي، وكيل إدارة الخليفة والمقطم، بمنصب مدير عام لإدارة الخليفة والمقطم.
٣- دعاء عبدالمنعم بمنصب وكيل لإدارة الخليفة والمقطم. 
٤- تكليف باسم فهمى بمنصب مدير عام لإدارة وسط القاهرة التعليمية.
٥- تكليف أماني أنور، وكيل لإدارة وسط القاهرة التعليمية.
٦- تكليف داليا مصطفى، والتي كانت تشغل منصب وكيل إدارة الشروق، لتشغل منصب مدير إدارة بدر التعليمية.
٧-  أحمد محمود، منصب وكيل لإدارة بدر.
٨- آمال طنطاوي بمنصب وكيل لإدارة المستقبل التعليمية بمدينة 15 مايو.
٩- تكليف أحمد شحاتة بمنصب وكيل لإدارة مصر القديمة التعليمية.
١٠- تكليف الدكتورة مرفت مصطفى، بمنصب وكيل لإدارة المقطم
١١-تكليف هناء أحمد عطية، بمنصب وكيل لإدارة روض الفرج.

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بمنح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل ١٥١٢ معلما وأخصائيا إلى الوظائف المقابلة


وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بمنح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل عدد ١٥١٢ معلما وأخصائيا إلى الوظائف المقابلة.

ونص القرار الوزاري على أن يُمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، اعتبارًا من ۲۰۲۳/۱/۱ والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية - من المعلمين القائمين بالتدريس، والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية (الذين استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين)- شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.

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كما نص القرار على أن يُنقل شاغلو (الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين) إلى (وظيفة معلم / إخصائي)، ويُنقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة (معلم أول/ إخصائي أول)، كما يُنقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة (معلم أول “أ” / إخصائي أول “أ”)، وينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة (معلم خبير / إخصائي خبير).

وأشار القرار إلى قيام المحافظين- كل في نطاق اختصاصه- بإصدار القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها، مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.
 

الإدارات التعليمية التعليم المجتمعى أيمن موسى إدارة وسط القاهرة التعليمية منصب مدير إدارة بدر التعليمية

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