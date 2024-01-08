الإثنين 08 يناير 2024
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مصر

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بمنح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل ١٥١٢ معلمًا وإخصائيًا إلى الوظائف المقابلة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بمنح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل عدد ١٥١٢ معلمًا وإخصائيًا إلى الوظائف المقابلة.

ونص القرار الوزاري على أن يُمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، اعتبارًا من ۲۰۲۳/۱/۱ والمجموعة النوعية الفنية للتعليم- على اختلاف درجاتهم المالية- من المعلمين القائمين بالتدريس، والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية (الذين استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين)- شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.

 

تفاصيل القرار 

كما نص القرار على أن يُنقل شاغلو (الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين) إلى (وظيفة معلم/ إخصائي)، ويُنقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة (معلم أول/ إخصائي أول)، كما يُنقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة (معلم أول “أ” / إخصائي أول “أ”)، وينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة (معلم خبير/ إخصائي خبير).

وأشار القرار إلى قيام المحافظين- كل في نطاق اختصاصه- بإصدار القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها، مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.

 

 

شهادة الصلاحية اللازمة وظائف المجموعة النوعية الإخصائيين النفسيين إخصائيي الصحافة والإعلام أمناء المكتبات وظائف الإدارة بالمدارس

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