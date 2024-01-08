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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بدء تسجيل استيفاء ملف الترقى إلكترونيًا للمعلمين والمديرين والموجهين

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

بدأت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2024/2023 للمعلمين، والمديرين، والموجهين، ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية، اليوم، عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم، ويستمر حتى نهاية شهر فبراير 2024م.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين الواردة في القانون رقم 156 لسنة 2007، والتي تتضمن المعلمين، والمديرين، والموجهين، ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية، في إطار آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي واستيفاء ذلك إلكترونيا، كالتالي: 

  • التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا http://academy.emis.gov.eg/alazhar/.

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- يتم تقييم أداء المعلم للحصول على 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:- 

- استيفاء البرنامج التدريبي المحدد، ويخصص اللازم له 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج. 

- استمارة ملف إنجاز المعلم، تتكون من 10 بنود مهنية عامة، يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة.

- تقييم المعلم من قبل شيخ المعهد يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة.

- تقييم المعلم من قبل الموجّه الفني يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة.

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- ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول، إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.

- تشتمل بيانات كشوف المستوفين الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي على النحو الآتي: كود المعلم- الاسم الرباعي- تاريخ التعيين- جهة العمل- الوظيفة الحالية على الكادر- تاريخ شغلها- المؤهل الأعلى- تقرير الكفاية لعام 2021/2020- تقرير الكفاية لعام 2022/2021- نقاط استيفاء البرنامج التدريبي- نقاط ملف الإنجاز- نقاط استمارة تقييم أداء المعلم من قبل المدير- نقاط استمارة تقييم المعلم من قبل الموجّه الفني- مجموع النقاط (100) نقطة.

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