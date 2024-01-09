الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

"تعليم الجيزة" تشدد على عدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، أول ايام امتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وكان ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ومديري المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

خلال متابعته شدد وكيل اول الوزارة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين.

"التعليم" ترد على مخاوف أولياء الأمور قطع الكهرباء أثناء الامتحانات

 كما نبه وكيل الوزارة، على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

 كما شدد على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة وذلك لتجنب حدوث المشاكل اثناء العملية الامتحانية، مشددا علي ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.

كما نبه سلومه، على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

txt

تعليمات هامة من المديريات للطلاب قبل الامتحانات على التابلت المدرسي

أعداد الطلاب 

جدير بالذكر، انه تقدم عدد 175388 طالبا في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، بنسبة حضور 96٪

وعدد 208115 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بنسبة حضور 96٪

 وعدد 201622 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بنسبة حضور 97 %. 

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، بمحافظة الجيزة، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للجدول الذي اعتمده محافظ الجيزة.

الإدارات التعليمية محافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول والقرارات الوزارية عملية الامتحانية سير الامتحانات

مواد متعلقة

"حجازى" توفير 100 موقع لإنشاء 100 مدرسة للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مصدر بـ"التعليم": تطوير منظومة التعليم الثانوى يشمل منح الطالب فرصة أكبر بتعدد محاولات التقييم

تعليمات هامة للملاحظين بلجان الشهادة الإعدادية

شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب المدارس الدولية

انطلاق ماراثوان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالجيزة اليوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع نقيب المعلمين لإطلاق وثيقة معايير المعلم

"تعليم القاهرة" تصدر حركة تغييرات داخل عدد من الإدارات التعليمية

الأكثر قراءة

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

أزمة تهدد انتقال محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي في يناير

اعترافات المتهمين بسرقة شركة اتصالات في حدائق القبة

قبل محاكمتها بالعدل الدولية.. ماذا دار في اجتماع بلينكن وقادة إسرائيل المغلق؟

طنطا يهزم القناة بهدف عبد الرحمن الدح ويصل للنقطة 25 في دوري المحترفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر