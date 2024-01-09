"تعليم الجيزة" تشدد على عدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، أول ايام امتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وكان ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ومديري المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

خلال متابعته شدد وكيل اول الوزارة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين.

كما نبه وكيل الوزارة، على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

كما شدد على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة وذلك لتجنب حدوث المشاكل اثناء العملية الامتحانية، مشددا علي ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.

كما نبه سلومه، على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

أعداد الطلاب

جدير بالذكر، انه تقدم عدد 175388 طالبا في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، بنسبة حضور 96٪

وعدد 208115 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بنسبة حضور 96٪

وعدد 201622 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بنسبة حضور 97 %.

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، بمحافظة الجيزة، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للجدول الذي اعتمده محافظ الجيزة.