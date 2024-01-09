شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب المدارس الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، بالنسبة لطلاب المدارس الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب المقيدين في مدارس مرخصة لها بتدريس المناهج الدولية ويرغبون في التقدم لأداء امتحانات المواد القومية في الثانوية العامة (اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية)، يتم تطبيق أحكام القرارات الوزارية أرقام (٣٢) لسنة 1995، و (٢٥٥) لسنة ٢٠٠٠، والقرارات الأخرى المنظمة عليهم.

شروط التقدم:

ويشترط للسماح لهؤلاء الطلاب بالتقدم لأداء الامتحان في المواد المشار إليها سلفًا ما يلي:

1) أن تكون المدرسة التي يتم تسجيل هؤلاء الطلاب فيها تحمل ترخيصًا من الوزارة لتدريس المناهج الدولية مثل (I.G.C.S.E - الأبيتور - الدبلومة الأمريكية) أو أي شهادة دولية أخرى.

2) أن يكون هؤلاء الطلاب مسجلين في الصف الثاني عشر في العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وفقًا للنظام الذي يدرسونه.

3) أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

4) أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانات الصف الأول الثانوي العام في مواد (اللغة العربية، التربية الدينية، التاريخ، الجغرافيا) وكذلك امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في مواد (اللغة العربية، التربية الدينية، المواطنة وحقوق الإنسان).

وشددت الوزارة، على أن تقوم المدرسة بتقديم المستندات التي تثبت أحقية الطالب في التقدم وفقًا للشروط السالف ذكرها.

5) بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الأدبية يشترط النجاح في مادتي التاريخ والجغرافيا في الصف الحادي عشر.