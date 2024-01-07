الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" ترد على مخاوف أولياء الأمور قطع الكهرباء أثناء الامتحانات

رضا حجازى
رضا حجازى

قال رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء حتى لا يتم قطع التيار أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل. 

وطمأن وزير التعليم أولياء الأمور بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا تم مع وزارة الكهرباء، لضمان سلامة العملية الامتحانية.

وأثار قطع الكهرباء في بعض المدارس بالنهار المخاوف بين أولياء الأمور بشأن إمكانية حدوث قطع للكهرباء أثناء امتحانات التابلت. 

وناشد عدد من أولياء الأموروزارة التعليم والمديريات التعليمية التدخل لضمان توفير الكهرباء خلال فترة الامتحانات. 

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في السياق، صرّحت زهراء خالد، إحدى أولياء الأمور قائلة:"من الأسبوع المقبل، إن شاء الله، ستجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت. إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الامتحان، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات، وقد حدث هذا مع ابنتي العام الماضي. إذ كان هناك انقطاع مماثل هذا العام، وإذا كان هناك تقليل في الأحمال الكهربائية، يفضل إجراء الامتحانات بشكل تقليدي على الورق.

بينما تقول أماني جمال، وليّة أمر أخرى:"نريد من المديريات التعليمية مخاطبة وزارة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؛ لأنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء الامتحان على التابلت ستكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للطلاب".

أولًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية– الشعبة (عام).

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).

إقرار استلام التابلت أ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر امتحانات التابليت الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

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