الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اختراق شاشات مطار رفيق الحريرى وبث رسائل تهديد لحزب الله

صورة مطار بيروت
صورة مطار بيروت

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر اختراق "هاكرز" للشاشات الموزعة داخل مطار بيروت.

وظهر على الشاشات شعار جنود الرب، مرفق بدعوات تطالب حزب الله بعدم إقحام لبنان في حرب، مشيرين إلى أن مطار رفيق الحريري ليس مطار حزب الله.

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وفيات وإصابات بطاقمها.. حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بموقع رويسة العاصى

كان الأمين العام لحزب الله اللبناني توعّد في مؤتمر صحفي سابق بالرد على اغتيال القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن الحادث لن يمر "دون عقاب".

كان حزب الله اللبناني أعلن استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتجمعات لجنود العدو في محيط موقع ميتات، بالإضافة إلى رشق ثكنة زرعيت بصواريخ بركان، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

لبنان اغتيال رفيق الحريري حزب الله بيروت حرب لبنان

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