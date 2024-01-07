اختراق شاشات مطار رفيق الحريرى وبث رسائل تهديد لحزب الله

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر اختراق "هاكرز" للشاشات الموزعة داخل مطار بيروت.

وظهر على الشاشات شعار جنود الرب، مرفق بدعوات تطالب حزب الله بعدم إقحام لبنان في حرب، مشيرين إلى أن مطار رفيق الحريري ليس مطار حزب الله.

كان الأمين العام لحزب الله اللبناني توعّد في مؤتمر صحفي سابق بالرد على اغتيال القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن الحادث لن يمر "دون عقاب".

كان حزب الله اللبناني أعلن استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتجمعات لجنود العدو في محيط موقع ميتات، بالإضافة إلى رشق ثكنة زرعيت بصواريخ بركان، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.