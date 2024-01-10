رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وجدول امتحانات منتصف العام

يشغل أذهان الالآف من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور معرفة رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وجدول امتحانات منتصف العام عبر جوجل، بالوقت الحالي ليقوموا بالتسجيل قبل الموعد المحدد لانتهاء الوقت المحدد وخوفا من ضياع الفرصة عليهم، وذلك يكون تزامنًا قبل بدء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير جدول امتحانات الترم الأول 2024 للشهادة الإعدادية بالقاهرة، ورابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024.

ويريد الالآف من الطلاب وأولياء الأمور، معرفة رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية لعام 2024، وخاصة أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلبة الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة سوف ستبدأ في يوم 17 يناير الجاري.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

ولذلك يقدم الدستور، لينك تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 للطلبة وأولياء أمورهم خلال السطور التالية.

ويمكن لكل من يرغب في التسجيل، يجب عليه الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل ملء البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات وذلك بشكل صحيح بدون أخطاء من هنا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لنصف العام 2024

ومن المقرر أن ستنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة، في يوم الأربعاء، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك يكون في داخل اللجان في المدارس، في وسط إجراءات احترازية تكون مشددة ووقائية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وقد جاء الجدول كما يلي:

يوم الأربعاء 17 يناير 2024: مادة اللغة العربية، ومادة الدين

يوم الخميس 18 يناير: مادة الدراسات، والحاسب الآلي.

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة الهندسة، والتربية الفنية.

يوم الاثنين 22 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء 23 يناير: مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

وكانت المديريات التعليمية، قد قامت بتوجيه عدة تعليمات للإدارات التعليمية وذلك بشأن امتحانات منتصف العام 2024 للشهادة الإعدادية، والتي من المقرر انطلاقها في يوم 17 يناير الجاري 2024، وذلك وفقًا للجداول المعلنة رسميًا.