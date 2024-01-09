مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى محافظات مصر
يشغل أذهان المسلمين مع بداية الصباح الباكر معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، حرصا منهم على تأدية كافة الصلوات الخمسة في وقتها الصحيحة، فهي ثاني أركان الإسلام.
مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في محافظات مصر
وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9- 1- 2024 في محافظات مصر.
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 12:01 ص
موعد صلاة العصر 51: 2
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:33 اليوم الثلاثاء
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 اليوم الثلاثاء
موعد صلاة العصر 2:54
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:36 م. اليوم الثلاثاء
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16 اليوم الثلاثاء
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 2:46 م اليوم الثلاثاء
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء
وقت صلاة الفجر 5:05 اليوم الثلاثاء
وقت صلاة الظهر 11:49 اليوم الثلاثاء
موعد صلاة العصر 2:43 م
وقت صلاة المغرب 5:04 م
وقت صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 6:23 م.
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء
وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 55: 2
موعد صلاة المغرب 5:16 م
موعد صلاة العشاء 6:33 اليوم الثلاثاء