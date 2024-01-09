مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى محافظات مصر

يشغل أذهان المسلمين مع بداية الصباح الباكر معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، حرصا منهم على تأدية كافة الصلوات الخمسة في وقتها الصحيحة، فهي ثاني أركان الإسلام.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9- 1- 2024 في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 12:01 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:33 اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 اليوم الثلاثاء

موعد صلاة العصر 2:54

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م. اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16 اليوم الثلاثاء

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 2:46 م اليوم الثلاثاء

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء

وقت صلاة الفجر 5:05 اليوم الثلاثاء

وقت صلاة الظهر 11:49 اليوم الثلاثاء

موعد صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 55: 2

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:33 اليوم الثلاثاء