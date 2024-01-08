مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 يناير 2024 فى محافظات مصر

يشغل أذهان المسلمين بشكل يومي التقرب من الله عز وجل، ومعرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 8 يناير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث ترتفع معدلات البحث من قِبل المسلمين حول مواقيت الصلاة بشكل دوري ليؤدوا الفريضة في أوقاتها المحددة، وهناك بعض الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 يناير 2024 في محافظات مصر

وتوفر «الدستور» لمتابعيها معرفة كل ما سيخص مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 8- 1- 2024.

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الإثنين 8 يناير

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:32

موعد الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 8 يناير

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 2:53

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:35 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الاثنين 8 يناير

وقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 2:45 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الاثنين 8 يناير

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الاثنين 8 يناير

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 54: 2

موعد صلاة المغرب 5:15 م

موعد صلاة العشاء 6:33

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج الاثنين 8 يناير 2024

موعد صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

موعد صلاة الشروق ٦:٤٣ ص

صلاة صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

وقت صلاة العَصر ٢:٥٦ م

وقت صلاة المَغرب ٥:١٦ م

موعد صلاة العِشاء ٦:٣٦ م