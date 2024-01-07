مواعيد الصلاة اليوم الأحد 7 يناير 2024 فى محافظات مصر

يقدم موقع "الدستور" نشرته الخدمية اليومية بعرض مواعيد الصلاة في محافظات مصر، والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى وفق التوزيعات الجغرافية.

وإليكم في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 7 يناير 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة لعدة دقائق.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:01 ص

موعد أذان العصر: 2:51 م

موعد أذان المغرب: 5:10 م

موعد أذان العشاء:6:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:27 ص

موعد أذان الظهر:12:06 ص

موعد أذان العصر: 2:54 م

موعد أذان المغرب: 5:13 م

موعد أذان العشاء: 6:36 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:07 ص

موعد أذان الظهر: 11:57 ص

موعد أذان العصر: 2:45 م

موعد أذان المغرب: 5:03 م

موعد أذان العشاء: 6:27 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:20 ص

موعد أذان الظهر: 12:01 ص

موعد أذان العصر: 2:52 م

موعد أذان المغرب: 5:11م

موعد أذان العشاء: 6:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:03 ص

موعد أذان العصر: 2:54 م

موعد أذان المغرب: 5:14 م

موعد أذان العشاء: 6:35 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:09 ص

موعد أذان الظهر: 12:00 ص

موعد أذان العصر: 2:49 م

موعد أذان المغرب: 5:08 م

موعد أذان العشاء: 6:31 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:14 ص

موعد أذان الظهر: 11:59 ص

موعد أذان العصر: 2:56 م

موعد أذان المغرب: 5:16 م

موعد أذان العشاء: 6:36 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:06 ص

موعد أذان الظهر: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 2:56 م

موعد أذان المغرب: 5:16 م

موعد أذان العشاء: 6:34 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 5:11 ص

موعد أذان الظهر: 11:51 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:21 م

