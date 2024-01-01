رمضان عبدالمعز: "الصلاة على النبى مفتاح الخير كله ولا صوم ولا صلاة تصح لمن تركها"

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الصلاة على النبي محمد عليه السلام مفتاح الخير كله كفاية الهموم ومغفرة الذنوب، إذا ما شئت في الدارين تسعد، وفي أوج العلا ترقى وتصعد وتعطى الفوز والملك المؤبد فأكثر من الصلاة على النبي محمد.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أنه لا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على النبي محمد، وإن كانت ذنوب العبد لا تحصى تكفر بلصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد.

نحتفل بالعام الجديد بأن هيأ الله لنا عامًا نحياه في طاعة

وتابع، أننا بدأنا العام الجديد 2024 ونحتفل بأن رزقنا الله وهيأ لنا عامًا جديدًا نحياه في طاعة الله وتسبيحه.