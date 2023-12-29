مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر
الصلاة هي تطهير النفس من الذنوب والمعاصي: فالصلاة تنمي في المسلم الشعور بالمسؤولية تجاه الله تعالى، وتجعله يخشى الله تعالى، ف يبتعد عن الذنوب والمعاصي، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لإقامتها في مواعيدها المحددة، مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 في محافظات مصر.
مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|اذان الفجر
|شروق
|اذان الظهر
|اذان العصر
|اذان المغرب
|اذان العشاء
|القاهرة
|29-12-2023
|5:17 ص
|6:50 ص
|11:56 ص
|2:45 م
|5:3 م
|6:26 م
مواعيد الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|اذان الفجر
|شروق
|اذان الظهر
|اذان العصر
|اذان المغرب
|اذان العشاء
|الإسكندرية
|29-12-2023
|5:24 ص
|6:58 ص
|12:2 م
|2:47 م
|5:6 م
|6:30 م
|طنطا
|29-12-2023
|5:19 ص
|6:52 ص
|11:57 ص
|2:44 م
|5:3 م
|6:26 م
|المنصورة
|29-12-2023
|5:18 ص
|6:51 ص
|11:56 ص
|2:42 م
|5:0 م
|6:24 م
|الزقازيق
|29-12-2023
|5:17 ص
|6:50 ص
|11:55 ص
|2:43 م
|5:1 م
|6:25 م
|أسيوط
|29-12-2023
|5:13 ص
|6:43 ص
|11:57 ص
|2:51 م
|5:10 م
|6:31 م
|سوهاج
|29-12-2023
|5:10 ص
|6:40 ص
|11:55 ص
|2:50 م
|5:9 م
|6:30 م
|بنى سويف
|29-12-2023
|5:16 ص
|6:48 ص
|11:57 ص
|2:47 م
|5:6 م
|6:28 م
|المنيا
|29-12-2023
|5:16 ص
|6:47 ص
|11:58 ص
|2:51 م
|5:10 م
|6:31 م
|قنا
|29-12-2023
|5:6 ص
|6:35 ص
|11:51 ص
|2:47 م
|5:6 م
|6:26 م
|أسوان
|29-12-2023
|5:2 ص
|6:30 ص
|11:50 ص
|2:50 م
|5:10 م
|6:28 م
|مطروح
|29-12-2023
|5:35 ص
|7:9 ص
|12:12 م
|2:58 م
|5:16 م
|6:40 م
|الغردقة
|29-12-2023
|5:3 ص
|6:33 ص
|11:46 ص
|2:40 م
|4:59 م
|6:20 م