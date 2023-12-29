مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة هي تطهير النفس من الذنوب والمعاصي: فالصلاة تنمي في المسلم الشعور بالمسؤولية تجاه الله تعالى، وتجعله يخشى الله تعالى، ف يبتعد عن الذنوب والمعاصي، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لإقامتها في مواعيدها المحددة، مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

المدينة التاريخ اذان الفجر شروق اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء القاهرة 29-12-2023 5:17 ص 6:50 ص 11:56 ص 2:45 م 5:3 م 6:26 م

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ اذان الفجر شروق اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء الإسكندرية 29-12-2023 5:24 ص 6:58 ص 12:2 م 2:47 م 5:6 م 6:30 م طنطا 29-12-2023 5:19 ص 6:52 ص 11:57 ص 2:44 م 5:3 م 6:26 م المنصورة 29-12-2023 5:18 ص 6:51 ص 11:56 ص 2:42 م 5:0 م 6:24 م الزقازيق 29-12-2023 5:17 ص 6:50 ص 11:55 ص 2:43 م 5:1 م 6:25 م أسيوط 29-12-2023 5:13 ص 6:43 ص 11:57 ص 2:51 م 5:10 م 6:31 م سوهاج 29-12-2023 5:10 ص 6:40 ص 11:55 ص 2:50 م 5:9 م 6:30 م بنى سويف 29-12-2023 5:16 ص 6:48 ص 11:57 ص 2:47 م 5:6 م 6:28 م المنيا 29-12-2023 5:16 ص 6:47 ص 11:58 ص 2:51 م 5:10 م 6:31 م قنا 29-12-2023 5:6 ص 6:35 ص 11:51 ص 2:47 م 5:6 م 6:26 م أسوان 29-12-2023 5:2 ص 6:30 ص 11:50 ص 2:50 م 5:10 م 6:28 م مطروح 29-12-2023 5:35 ص 7:9 ص 12:12 م 2:58 م 5:16 م 6:40 م الغردقة 29-12-2023 5:3 ص 6:33 ص 11:46 ص 2:40 م 4:59 م 6:20 م