الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة هي تطهير النفس من الذنوب والمعاصي: فالصلاة تنمي في المسلم الشعور بالمسؤولية تجاه الله تعالى، وتجعله يخشى الله تعالى، ف يبتعد عن الذنوب والمعاصي، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لإقامتها في مواعيدها المحددة، مواعيد الصلاة اليوم الجمعة  29 ديسمبر 2023 في محافظات مصر.

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

المدينةالتاريخاذان الفجرشروقاذان الظهراذان العصر اذان المغرباذان العشاء
القاهرة29-12-20235:17 ص6:50 ص11:56 ص2:45 م5:3 م6:26 م

 

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينةالتاريخاذان الفجرشروقاذان الظهراذان العصر اذان المغرباذان العشاء
        
الإسكندرية 29-12-20235:24 ص6:58 ص12:2 م2:47 م5:6 م6:30 م
طنطا29-12-20235:19 ص6:52 ص11:57 ص2:44 م5:3 م6:26 م
المنصورة29-12-20235:18 ص6:51 ص11:56 ص2:42 م5:0 م6:24 م
الزقازيق29-12-20235:17 ص6:50 ص11:55 ص2:43 م5:1 م6:25 م
أسيوط29-12-20235:13 ص6:43 ص11:57 ص2:51 م5:10 م6:31 م
سوهاج29-12-20235:10 ص6:40 ص11:55 ص2:50 م5:9 م6:30 م
بنى سويف29-12-20235:16 ص6:48 ص11:57 ص2:47 م5:6 م6:28 م
المنيا29-12-20235:16 ص6:47 ص11:58 ص2:51 م5:10 م6:31 م
قنا29-12-20235:6 ص6:35 ص11:51 ص2:47 م5:6 م6:26 م
أسوان29-12-20235:2 ص6:30 ص11:50 ص2:50 م5:10 م6:28 م
مطروح29-12-20235:35 ص7:9 ص12:12 م2:58 م5:16 م6:40 م
الغردقة29-12-20235:3 ص6:33 ص11:46 ص2:40 م4:59 م6:20 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضاً

موعد بداية شهر رجب 2024 وفضل أدعية شهر رجب لجلب الرزق

"اللهم الفرح الذي لا نهاية له".. أدعية استقبال العام الجديد 2024

أدعية استقبال العام الجديد 2024 من القرآن والسنة النبوية

الصلاة اذان الفجر أذان الظهر أذان العصر اذان المغرب أذان العشاء مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم