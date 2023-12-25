الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أدعية استقبال العام الجديد 2024 من القرآن والسنة النبوية

أدعية
أدعية

يحرص الملايين من المسلمين على تكرار أدعية استقبال العام الجديد 2024 خلال ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك لتمنى عام جديد سعيد ملئ بالجبر والسعادة ورضا الله سبحانه وتعالي حيث يعد العام الجديد نقطة انتقالية في حياة الملايين من المواطنين حول دول العالم.

أدعية استقبال العام الجديد 2024

نعرض من خلال السطور التالية أدعية استقبال العام الجديد 2024 وذلك بالتزامن مع احتفالات الأقباط بأعيادهم في كافة دول العالم والتي جاءت كما يلي:-

اللهم نسألك أن تيسر أقدرانا في هذا العام إلى ما تحبه وترضاه.. واجعله عاما لغفران الذنوب وتحقيق الأمنيات.. وأصلح فيه أمر ديننا ودنيانا.. يارب العالمين.. اللهم اجعله عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.. اللهم اجعل عامنا هذا كله خير وبركة واكتب لنا فيه السلامة من كل شر والرزق الكثير برضا لا ينقطع ومتعنا بعمر مديد.. وأزال هموم القلوب إنك قريب مجيب الدعاء.

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أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

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دعاء استقبال العام الجديد 2024

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.. آمنا به كل من عند ربنا.. وما يذكر إلا أولو الألباب.. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.. وهب لنا من لدمك رحمة أنك أنت والوهاب.. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته ولم تنسه.. وحلمت عني مع قدرتك على عقابي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي عليك.. فأغفر لي وتب علي وتولني برحمتك.

اللهم لا تقطع رجائي منك يا كريم.. يا أرحم الرحمين.. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم.. اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودربنا وبصرنا.. وبصيرتنا.. وسائر جوارحنا.. واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحيبي في الدراين.

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أدعية السنة الجديدة 2024

اللهم في بداية العام الجديد اتمنى الخير والتوفيق لي ولأحبتي وأصدقائي في الحياة الاجتماعية والعملية.. اللهم بارك في رزقي وأرزاقهم واجمع بيينا في الخير والأعمال الصالحة التي تحبها وترضاها يارب العالمين.

اللهم اجعل عاما هذا خير وبركة واكتب لنا السلامة من كل شر والرزق الكثير برضا لا ينقطع ومتعنا يارب بعمر مديد وأزل همنا وأرح قلبنا.. إنك قريب مجيب الدعاء.. اللهم أرزقنا خير هذا العام أوله وأوسطه وأخره.

اللهم اجعلنا من الهادين المهتدين غير الضالين ولا المضلين في هذا العام الجديد.. اللهم إنا نستودعك عاما مضى من عمرنا بأن تغفر لما فيه وترحمنا وتتجتوز عن خطاينا وترحمنا وتعفوا عنا وتبارك لنا في أيامنا القادمة وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.

 

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