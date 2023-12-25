أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم لتفريج الهم والكرب والدعاء للمتوفين

يحرص المواطنون بشكل يومي في بداية كل صباح على معرفة أدعية مستجابة، خاصة أذكار الصباح اليوم الإثنين 25-12-2023، أملًا في أن يستجيب الله لهم الدعاء.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 25-12-2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أدعية مستجابة اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023.

دعاء الفجر مكتوب

اللّهم أنت القادر على تيسير عُسّري، ربّ أرحم، من عظم مرضه، وعزّ شقاؤه، وكثُر داؤه، وقلّ دواؤه، وأنت ملجأه ورجاؤه وغوثه.

ربِ عبدُك ضاقت به الأسباب، وغلّقت دونهُ الأبواب، وتعسّر عليه سلوك طريق أهَلْ الصواب، وزاد به الهمّ والغمّ والاكتئاب، وانقضى عمره ولم يُفتح لهُ، إلى فسيح تلك الحضرات، ومناهَلْ الصفا والراحات.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.

يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك.

اللهم أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

أذكار الصباح اليوم

اللهم صب علينا الخير صبًا.

اللهم اجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أرحم الرحمين.

اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق.

اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا فيها يا كريم يا جواد.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان قليلًا فكثره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم باعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة واجعلنا من أهل الجنة.

دعاء للمتوفين

اللهمّ اغفر له وارحمه وأدخله جنّات النّعيم. اللهمّ يا حنَّان، يا منَّان، يا واسع الغفران، اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثّلج والبرد، ونقِّه من الذّنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدّنس.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي، اللهم ارحم روحًا لا تعوض، ولا تولد مرة أخرى، اللهم اغفر لمن عشت معها أجمل السنين، وهزَّني إليها الحنين، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والأخرة ورحيمهما، أن ترحمني فارحمني رحمة تغني بها عن رحمة من سواك.

دعاء دخول المسجد

منها ما يأتي: روى عبد الله بن عمرو -رضيَ الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (كان إذا دخل المسجدَ قال أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديمِ من الشيطانِ الرجيمِ).