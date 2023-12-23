أيام قليلة تفصلنا عن استقبال العام الميلادي الجديد، وهى مناسبة يحتفل بها الناس على مستوى العالم، وفي تلك الأثناء يبحث المصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دعوات بمناسبة استقبال العام الميلادي الجديد 2024.

الاحتفال ببداية العام الميلادي الجديد 2024

يُحتفل بالعام الميلادي الجديد كونه منسوب لميلاد السيد المسيح عليه السلام، والذي حمل فيه البشرى والنور للعالم وهو ذكرى انتقال السيدة مريم إلى بيت لحم بفلسطين حاملة بين يديها سيدنا عيسى عليه السلام.

حكم الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024

أكد مفتي الجمهورية، الدكتور شوقى علام، في وقت سابق أن الاحتفال بـ رأس السنة الميلادية يعتبر مناسبة تتناول مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية، يودع الناس عامًا ماضيًا ويستقبلون عامًا آتيًا حسب التقويم الميلادي المرتبط بميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام.

ويرى أن الاختلاف في تحديد مولده لا يُنَافي صحة الاحتفال به، بل المقصود من الاحتفال إظهار الفرح بمضي عام وحلول عام جديد، وإحياء ذكرى المولد المعجز لسيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، وكذلك إظهار التعايش والمواطنة وحسن المعاملة بين المسلمين وغيرهم من أبناء الوطن، وبالتالي، يرى أن للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة عدة مقاصد، كلها غير بعيدة عن قوانين الشريعة وأحكامها.

دعاء استقبال العام الميلادي الجديد 2024

لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوات معينة بتلك المناسبة، لذا فإن باب الدعوات مفتوحًا سواء على المستوى الشخصي إذ يطلب كل عبد ما يتمنى من الله عز وجل في عامه الجديد، أو عل المستوى العام للبلاد والأقارب والأصدقاء.

دعاء مناسبة العام الميلادي الجديد 2024

اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يارب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر مافيها وشر مابعدها.

-أول أيام العام الجديد اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

-اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا

-اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة

-اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

-في بداية هذا العام الجديد، اللهم عام بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

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