نسألك الهداية وتيسير الحال.. دعاء السنة الجديدة 2024 المستجاب

يبحث الكثير من الناس عن دعاء السنة الجديدة 2024 المستجاب مع اقتراب انتهاء عام 2023، ولا شيء أفضل من ذكر الله لتكون بداية السنة الجديدة مميزة مليئة بكل الخير والسعادة.

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير أجمل وأفضل دعاء السنة الجديدة 2024 المستجاب للتقرب إلى الله عز وجل من خلال الدعاء لتحقيق الامنيات، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

دعاء السنة الجديدة 2024

أجمل دعاء السنة الجديدة 2024 المستجاب

1 - اللهم إنا نسألك الهداية وتيسير الحال وتحقيق الأمنيات، اللهم باعد بيني وبين كل شر، وتقرب لي كل خير وكل أمر فيه صلاح لي في ديني ودنياي يا أرحم الراحمين.

2 - في بداية السنة الجديدة 2024 نسألك ربي أن تغفر ذنوبنا وترشدنا إلى الصلاح، اللهم هون علينا كل صعب ويسر لنا أمورنا وباعد اللهم بيننا وبين شتات العقل وفتن الدنيا وارزقنا جنتك يا وهاب يا رزاق.

3 - أدعوك ربي في بداية هذا العام أن تجعل الأيام القادمة أسعد على أصدقائي وأحبائي، اللهم بشرهم ما يتمنوا، اللهم اجعل هذا العام بداية الخير والسعادة ونهاية الحزن والبلاء.

أدعية السنة الجديدة 2024

4 - ومن دعاء السنة الجديدة 2024.. يا بديع السماوات والأرض يا معين أعن أصدقائي على الخير والتقرب إليك وأن يكونوا من عبادك الصالحين الذين ترضى عنهم، اللهم ارزقهم السعادة والرزق الواسع من حيث لا يحتسبوا، اللهم وفقهم وأرشدهم إلى طريقٍ يؤدي إلى جنتك.

5 - اللهم في بداية هذا العام أسألك أن تبشرنا بالخير وتكتب لنا الصلاح والهداية وتقبل الصالح من الأعمال، اللهم وفقنا ويسر لنا أمورنا، اللهم قوي إيماننا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا عزيز يا جبار.

6 - مع نهاية هذا العام وبداية عام جديد أسألك ربي أن تجعل القادم من حياتي أسعد الأيام وتنير طريقي فلا أضل بعدها أبدًا، اللهم حقق لي الأماني التي استصعب الوصول إليها فأنت وحدك لا شريك لك القادر على كل شيء.

7 - اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.