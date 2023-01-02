الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء سعة الرزق والبركة وتفريج الهموم 

دعاء
دعاء

تصدر دعاء العام الجديد 2023 قائمة بحث المصريين خلال الساعات الجارية على محرك جوجل العالمي، بالتزامن مع بداية أول أيام السنة الميلادية الجديدة وحرص الكثيرون على بدايته بالأدعية بالتوفيق وسعة الرزق والسداد والبركة وتيسير الأمور.

دعاء العام الجديد 2023 

وعلى الرغم من عدم ورود دعاء للعام الجديد في السنة النبوية المطهرة إلا أن الدعاء هو مخ العبادة، ويستحب الالتجاء إلى الله عز وجل في جميع أمور الحياة وفي جميع الأوقات، كما ورد في قول الله تعالى"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" [غافر:60].

وفيما يلي مجموعة من الأدعية بالبركة وسعة الرزق والمغفرة وتفريج الهموم وكشف الغموم.

  • اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.
  • اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.
  • في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

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أدعية استقبال العام الجديد 2023

  • وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.
  • اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.
  • اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.
  • عام من عمري مضى و عام جديد أبتدى اللهم انها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت.
  • اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.
  • اللهم اهدنا لما تحب وترضى، اللهم هبنا علمًا ينتفع به، وعملًا يقربنا إليك، وهبنا صبرًا وثباتًا في الدين.
  • اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وبإيماننا قوي عملنا، وبعملنا زد من نجاحاتنا.
دعاء العام الجديد دعاء العام الجديد 2023 العام الجديد محمد حمدى زكى أدعية استقبال العام الجديد أدعية استقبال العام الجديد 2023

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