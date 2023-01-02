دعاء سعة الرزق والبركة وتفريج الهموم 

تصدر دعاء العام الجديد 2023 قائمة بحث المصريين خلال الساعات الجارية على محرك جوجل العالمي، بالتزامن مع بداية أول أيام السنة الميلادية الجديدة وحرص الكثيرون على بدايته بالأدعية بالتوفيق وسعة الرزق والسداد والبركة وتيسير الأمور.

دعاء العام الجديد 2023

وعلى الرغم من عدم ورود دعاء للعام الجديد في السنة النبوية المطهرة إلا أن الدعاء هو مخ العبادة، ويستحب الالتجاء إلى الله عز وجل في جميع أمور الحياة وفي جميع الأوقات، كما ورد في قول الله تعالى"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" [غافر:60].

وفيما يلي مجموعة من الأدعية بالبركة وسعة الرزق والمغفرة وتفريج الهموم وكشف الغموم.

اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

أدعية استقبال العام الجديد 2023