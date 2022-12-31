السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل أدعية الاستخارة من القرآن الكريم والسنة النبوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر الدعاء من العبادات المقربة إلى الله، وفي هذه الأيام يتساءل الكثيرين عن أفضل أدعية الاستخارة بشأن الزواج، في السطور التالية نقدم ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

 

أفضل أدعية الاستخارة من القرآن الكريم والسنة النبوية:

اللهم إني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من (فلان ابن فلان) أو (فلانة بنت فلان)، خير لي في ديني ومعاشي عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن زواجي منه شرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به.

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دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 30-12-2022

اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، اقض حاجتي وفرج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبحك كثيرًا، فأنت بي بصير يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي وآمن روعتي، وفرج كربتي، يا إلهي هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودة والرحمة، إنك على كل شيء قدير، يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

“اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري.

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أفضل أدعية التوفيق فى الامتحانات من القرآن الكريم والسنة النبوية

اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لسيدنا داوود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي زوجًا صالحًا يخافك يا رب العالمين، بحولك وقدرتك وعزتك وقوتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك.

 

اللهم ارزقني بالزوج الصالح الذي يخافك، وعظمني في قلبه، واجعلني ماء عينه، ودم قلبه، ودفء حياته، وأسعدني ولا تشقيني معه، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين.

 

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«يا من تجيب المضطر».. أفضل أدعية يوم الجمعة من القرآن الكريم والسنة النبوية

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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