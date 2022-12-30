دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 30-12-2022

نقدم لكم دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر، حيث يهتم المسلمون بترديد دعاء وأذكار الصباح يوميًا وخاصة يوم الجمعة وهو من الأيام المباركة والتي يستجاب فيها الدعاء في أكثر من موضع منها وقت الفجر ووقت صلاة الجمعة وقبل أذان المغرب وذلك كما ورد في السيرة النبوية، وتقدم “الدستور” لقرائها دعاء و أذكار الصباح و أدعية الفجر اليوم الجمعة مكتوب.

دعاء الصباح

دعاء الصباح: اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

دعاء الصباح: بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله، وأنّ الجنّة حق والنّار حق، وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، والله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض، ولا في السّماء وهو السميع البصير.

أذكار الصباح: اللّهمّ ثبّتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهّاب، صلّ على محمّدٍ وعلى اّل محمّدٍ، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفّقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت عليّ فيها من الطّاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنّك أنت‌ العزيز الحكيم.

أدعية الفجر

أدعية الفجر: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيّا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين، اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين.

أدعية الفجر: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرش، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعاً، الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جنّاتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.