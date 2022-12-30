السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل أدعية التوفيق فى الامتحانات من القرآن الكريم والسنة النبوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية والإعدادية، الأمر الذي يشكل كثيرا من الضغط على الأسر.

ونقدم لكم في السطور التالية أفضل الأدعية الخاصة بالتفوق بالامتحانات، من القرآن الكريم والسنة النبوية..

أفضل أدعية التوفيق في الامتحانات من القرآن الكريم والسنة النبوية

"اللهم إنّي أستودعك ما علمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، اللهم وكلت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوّضت أمري إليك، لا رادّ لفضلك، ولا مانع لعطائك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

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"اللهم إنّي أسألك أن توفقني في امتحاناتي، وأن ترزقني النجاح والتفوق يا كريم، اللهم هوّن عليّ صعوبة الامتحانات، وأكرمني بها في أكمل الدرجات، واهدني إلى الإجابة الصحيحة".

"لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنى توكلت عليك وسلمت أمري اليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلاً".

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"اللهم من اعتز بك فلن يذل ومن اهتدى بك فلن يضل ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوا بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب ومن توكل عليك فلن يخيب".

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«يا من تجيب المضطر».. أفضل أدعية يوم الجمعة من القرآن الكريم والسنة النبوية

"اللهم فكن لنا ولياً ونصيراً وكن لنا معيناً ومجيراً إنك كنت بنا بصيرا، اللهم إني أستودعك، ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل".

"بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلاً يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا خائبين وآتنا افضل ما يؤتى عبادك الصالحين".

"اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك".

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