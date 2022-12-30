السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«اللهُم أجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر».. دعاء بداية العام الجديد 2023

دعاء
دعاء

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء عام 2022 واستقبال العام الميلادي الجديد 2023، حيثُ يستقبل الكثيرون السنة الميلادية الجديدة بالدعاء، لذا يبحثون عن أفضل الأدعية، نعرض لكم مجموعة مميزة منها في السطور التالية..

دعاء استقبال العام الجديد 2023

- في نهاية العام وبداية السنة الجديدة، اللهُم أجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دُعاء واحفظ لنا من نحب.

- اللهم اجعل بداية هذه السنة خيراً لنا و لمن نحب.

- اللهم مع اقتراب بداية السنة الجديدة أكفنا شر كل شر وأسعدنا سعادة لا نهاية لها اللهم إني أستودعتك نورها وبركتها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.

- مع نهاية هذا اليوم ينتهي عام كامل من عمري وغداً سوف ابدأ يوم جديد في عمر جديد فاللهم اغفر لي ما فات وبارك لي فيما هو آت.

مع اقتراب رأس السنة.. ننشر رسائل تهنئة العام الجديد 2023

الإجازات الرسمية 2023.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر

- لا يرحل العام بل نحن الراحلون إلى نهاية العمر والأعوام أرقام اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا مايسخطك علينا يارب كل عام وأنتم إلى الله أتقى وأنقى وأرقى.

- اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق لنا ولكم وأحبتنا اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل بدايه عامنا الجديد عام خير وفرح وسعادة تتحقق فيه كل اﻷمنيات للجميع بحول الله وقوته وقدرته.

- اللهم أجعل نهاية كل عام ذهاب الألم والحزن والهم والضيق عن جميع المسلمين ونسأل أن تجعل السنة الجديدة خير وبركة ع الاسلام.

- اللهم اجعل هذه السنة سهَلْة لا عسيرة ياكريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحاً.

- اللهم سنة بلا أوجاع بلا حزن بلا هموم ، سنة جمّيلة تتغير فيها أقدارّنا إلى ما نتمنى.

دعاء 2023 دعاء السنة الجديدة دعاء العام الجديد عام 2023 دعاء رأس السنة رأس السنة دعاء استقبال العام الجديد 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

صورة الإرهابى منفذ محاولة الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد انضمامه لـ النصر السعودى

شاندو: أغنية «اه لو لعبت يا زهر» حرام فى حرام.. ومنير سبب اختفائى

محمد الضاوى "كريستو" يصل القاهرة للانضمام إلى الأهلى فى هذا الموعد (خاص)

رابط الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2022

الزراعة: الإفراج عن 1.4 مليون طن مستلزمات أعلاف خلال شهرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو