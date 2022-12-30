«اللهُم أجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر».. دعاء بداية العام الجديد 2023

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء عام 2022 واستقبال العام الميلادي الجديد 2023، حيثُ يستقبل الكثيرون السنة الميلادية الجديدة بالدعاء، لذا يبحثون عن أفضل الأدعية، نعرض لكم مجموعة مميزة منها في السطور التالية..

دعاء استقبال العام الجديد 2023

- في نهاية العام وبداية السنة الجديدة، اللهُم أجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دُعاء واحفظ لنا من نحب.

- اللهم اجعل بداية هذه السنة خيراً لنا و لمن نحب.

- اللهم مع اقتراب بداية السنة الجديدة أكفنا شر كل شر وأسعدنا سعادة لا نهاية لها اللهم إني أستودعتك نورها وبركتها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.

- مع نهاية هذا اليوم ينتهي عام كامل من عمري وغداً سوف ابدأ يوم جديد في عمر جديد فاللهم اغفر لي ما فات وبارك لي فيما هو آت.

- لا يرحل العام بل نحن الراحلون إلى نهاية العمر والأعوام أرقام اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا مايسخطك علينا يارب كل عام وأنتم إلى الله أتقى وأنقى وأرقى.

- اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق لنا ولكم وأحبتنا اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل بدايه عامنا الجديد عام خير وفرح وسعادة تتحقق فيه كل اﻷمنيات للجميع بحول الله وقوته وقدرته.

- اللهم أجعل نهاية كل عام ذهاب الألم والحزن والهم والضيق عن جميع المسلمين ونسأل أن تجعل السنة الجديدة خير وبركة ع الاسلام.

- اللهم اجعل هذه السنة سهَلْة لا عسيرة ياكريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحاً.

- اللهم سنة بلا أوجاع بلا حزن بلا هموم ، سنة جمّيلة تتغير فيها أقدارّنا إلى ما نتمنى.