الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أفكار للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024 وسط برودة الطقس

الكريسماس
الكريسماس

أيام قليلة تفصلنا عن احتفال رأس السنة وقدوم  عام جديد  وانقضاء عام آخر، ويبدأ الناس في الاستعداد للاحتفال بليلة رأس السنة تقريبًا منذ منتصف شهر ديسمبر، سواء بتعليق الزينة في الشوارع التي تخص تلك الليلة أو تزيين أشجار الكريسماس أمام المنازل وفي الشوارع.

افكار للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024 

فمع نهاية عام قديم وبداية عام جديد، يتطلع جميع الناس إلى محاولة تحقيق  أحلامهم وآمالهم التي يرغبون في تحقيقها، مما يبعث التفاؤل في نفوسهم ويشعرهم بمحاولة الانتصار على أي أحداث سيئة مروا بها خلال العام المنقضي.

ويحب دائما الناس الاحتفال بليلة رأس السنة مع بعضهم البعض في ذلك الوقت حتى تظل ذكرى جميلة فيما بينهم، ويقيموا الاحتفالات المبهجة أو يقوموا بحضور الحفلات المختلفة، في الأماكن التي تقدم سهرات وحفلات.

لذلك تقدم “الدستور” في التقرير التالي أفكارا للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة لعام 2024 وسط برودة الطقس:

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كم عدد الأيام الباقية؟.. موعد الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024

 

 

حفلة بمنزل العائلة:
 

وسط برودة الطقس لا يفضل الكثيرين الخروج من المنزل في ذلك الوقت، خاصة ممن لديهم أطفال، لذلك يقومون بعمل احتفال رأس السنة يجمع جميع أفراد العائلة داخل المنزل، ويقومون وقتها بتزيين المنزل بشجرة الكريسماس وتعليق الزينات الملونة على الحوائط مما يبث البهجة على المكان.


تحضير عشاء فاخر 

يمكن أيضا الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة لعام ٢٠٢٤ في المنزل، والقيام بتحضير عشاء فاخر في المنزل وتناوله مع العائلة وسط فرحة التجمع في أول ساعات العام الجديد.

 

شجرة الأمنيات

يمكن الاحتفال بطريقة مختلفة وهي تمني كل فرد من العائلة امنيات العام الجديد وتعليقها على شجرة الكريسماس.

 

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أفكار متنوعة لهدايا رأس السنة الجديدة لعام 2024 للبنات والرجال

 

مشاهدة فيلم جديد

يمكن أثناء تجمع العائلة القيام معا بمشاهدة فيلم جديد مع تناول المسليات والمشروبات المختلفة وتناول السندوتشات والفواكه.

 

فرقعة البالونات الملونة

ولإضافة البهجة والسعادة لحفل ليلة رأس السنة الجديدة لعام ٢٠٢٤، يمكن القيام بتحضير مجموعة من البالونات العملاقة، وإضافتها كقطعة ديكور مميزة داخل المنزل وفرقعتها عند منتصف الليل، للشعور بالسعادة خاصة للاطفال.


تشغيل أغاني مختلفة

يمكن القيام بتشغيل أغاني مختلفة في المنزل أثناء تجمع العائلة والقيام بالرقص وسط شعور واسع بالبهجة والفرحة وفرقعة الورق الملون وبمجرد وصول الساعة ١٢ صباحا يتم فرقعتها وسط بهجة العائلة والأطفال.

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