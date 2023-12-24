أذكار الصباح من العادات والعبادات التي تقرب العبد من ربه، وتزيد من إيمانه وتوكله عليه، لذلك يحرص عليها الكثيرون لما لها من تأثير في بث الشعور بالراحة النفسية والطمأنينة.

وينشر موقع "الدستور" في التقرير التالي أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 24-12-2023 والتي يستحب الدعاء بها عقب أداء صلاة الفجر، وهي أحب الأوقات للدعاء ومناشدة الاستجابة من المولى عز وجل.

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو عافية أو صحة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم خير ما فيه، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه، وشر ما بعده.

اللهم إني أسألك خير الأمور كلها، عاجلها وآجلها، ما علمت منها وما لم أعلم.

أذكار الصباح اليوم

اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين، اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقوّمنا إذا اعوججنا وادعنّا إذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق كاتب وقارىء الرسالة ومن ساهم بنشرها مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب.

اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، اقضي حاجتي، وارزقني وظيفه طيبه صالحه تقربني منك، وتصلح لي من أمر الدنيا والآخرة.

اللهم ارزقنى رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائى من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولى المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

دعاء للمتوفين

اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وذكراننا، وإناثنا، وصغيرنا، وكبيرنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم إن جدتي أمتك بنت أمتك ناصيتها بيدك ماضٍ فيها حكمك عدلٌ فيها قضائك أسألك لها أن تمد لها في قبرها مد بصرها وأن تجعل منقلبها إلى جنات النعيم يا رب العالمين.

يا سامع الأصوات ويا محي العظام بعد الموت أسألك أن ترحم جدتي وتغفر لها اللهم إن كانت من المحسنين فزد على إحسانها إحسانا وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيآتها يا غفور يا رحيم يا الله.

اللهم ارحم جدتي برحمتك التي وسعت كل شي، اللهم طيِّب قبرها ومتعها بالروض والنعيم وأكرِمها بنُزُل المتَّقين وارزقها جبالًا من الحسنات التي لا تعد ولا تحصى يارب العالمين.

اللهم ارحم جدتي ويمّن كتابها ويسّر حسابها وثقّل بالحسنات ميزانها وثبّت على الصراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، اللهه اعف عنها واغفر لها وارحمها وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم يا من تؤنس كل غريب ويا مَلْجأ كلّ خَائف، ويا كَاشِف كلّ كرب، أسألك أن تَقذف رجَاءك فِي قَلبي حَتى لا يكون لي همُ ولا شغلُ غَير طاعتك، وأسألك أن تَجْعَل لي مِن أمْري فَرجًا يا الله.

اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحَزن، والبُخل والجُبن، والعَجز والكَسل، وضلع الدين وغَلبة الرّجَال.

اللهم أكفي عبادك ما أهمهم، اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.

دعاء دخول الامتحان

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

دعاء ختم القرآن

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً .

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

دعاء دخول المسجد

اللهم افتحْ لي أبوابَ رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.

أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطانُ: حُفِظَ منِّي سائر اليوم.

بسم الله، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبوابَ رحمتك.