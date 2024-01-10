جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني

ينشغل بال شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 في الوقت الحالي، وذلك تزامنًا مع بدء امتحانات منتصف العام 2024 لطلاب الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة، أمس الثلاثاء الموافق التاسع من يناير.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024

وفي السطور التالية تقدم “الدستور” جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للترم الأول 2024 ميلادي للطلاب وأولياء أمورهم في الأسطر التالية حتى يكونوا على علم به طوال الوقت لمراجعة المقررات الدراسية بشكل جيد. وجاءت المواعيد على النحو التالي.

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024

امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024

امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية

- يوم الخميس 11 يناير 2024

امتحان مادتي الدراسات واللغة الإنجليزية

- يوم السبت 13 يناير 2024

امتحان مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

موعد إجازة منتصف الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024

في عام 2024، تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء إجازة منتصف العام بعد معرفة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024. وفي الواقع، ستبدأ إجازة منتصف العام لطلاب المدارس يوم السبت 27 يناير 2024 وستستمر لمدة أسبوعين حتى توم الخميس 8 فبراير 2024، وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، هذه المعلومات مهمة للطلاب وأولياء الأمور الذين يخططون لقضاء إجازتهم في السفر أو الخروجات.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي 2024

من المفترض أن يبدأ الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 في عام 2024 لطلاب الصف الخامس حسب خريطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، ستنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وفقًا للجدول الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد نهاية العام الدراسي الحالي لطلاب الصف الخامس الابتدائي 2024

يستمر العام الدراسي الحالي الذي بدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 حتى يوم 8 يونيو 2024 لجميع المدارس الحكومية والرسمية واللغات والخاصة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، سنقوم بعرض تفاصيل الجدول الزمني وموعد الإجازة.

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