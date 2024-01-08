نماذج وزارة التعليم للصف الخامس الابتدائي 2023 لغة عربية من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع اقتراب موعد امتحانات الصفوف الابتدائية.

نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023 لغة عربية

وتصدر نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023 لغة عربية مؤشرات البحث "جوجل" حيث توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الإنترنت ويمكنك تحميلها قبل الامتحانات.

وتأتي نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023 من أجل الاستعداد للامتحانات حيث تشمل جميع المواد المضافة إلى المجموع وغير المضافة، إلى جانب الإجابات.

رابط تحميل نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023 لغة عربية

- عليك بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــا.

- قم باختيار نماذج استرشادية للصف الخامس الابتدائي 2023.

- قم باختيار المادة التي تريد تحميلها (اللغة العربية).

- قم بالضغط على أيقونة "تحميل"، سيتم تنزيل الملف بصيغة الـPdf على جهازك.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول (عربي- لغات)

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، ICT.

توجيهات وزارة التربية والتعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم على الطلاب والطالبات منع اصطحاب المحمول بامتحانات، وضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة المهنية قبل وبعد أداء كل امتحان، مع تأكيد المساءلة القانونية وإلغاء الامتحان للمخالفين لهذه التعليمات، وتوفير الجو المناسب فى الامتحان.

إجازة منتصف العام 2024

وتبدأ إجازة منتصف العام 2024 لطلاب المدارس يوم السبت 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين، حيث من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي.