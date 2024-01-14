سعر السيراميك فى مصر اليوم الأحد 14 يناير 2024 وأنواعه

سعر السيراميك فى مصر اليوم الأحد 14 يناير 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

سعر السيراميك فى مصر اليوم الأحد 14 يناير 2024

يختلف سعر السيراميك على حسب جودته سواء: وهناك ثلاث انواع من السيراميك تختلف أسعارها بختلاف الجودة وهم كالتالى :

سيراميك الفرز الأول

سيراميك الفرز الثانى

سيراميك الفرز الثالث

يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول ما بين 70 - 135 جنيهًا

سعر سراميك فرز أول:

يتراوح سعر المتر الفرز الثاني ما بين 65 - 95 جنيهًا

سعر سراميك فرز تانى :

يتراوح سعر المتر الفرز الثالث ما بين 60 - 95 جنيها

سعرأرضيات الباركيه

يتراوح سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 130 - 290 جنيهًا

سعر متر الأرضيات العادي

يتراوح سعر متر الأرضيات العادي فرز أول ما بين 65 - 110 جنيهات.

صناعة السيراميك في مصر

يوجد فى مصر حوالى 33 مصنع لأنتاج السيراميك وهى صناعة شديدة الاستهلاك للطاقة وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًا وتصل استثمارات القطاع إلى نحو 15 مليار جنيه وتصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90% وترتفع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوق المحلي و السوق العالمي.

الدول المستوردة للسيرامك من مصر

هناك العديد من بلدان العالم التى تستورد السيراميك المصرى سواء كانت دول عربية أو دول أوربية ومن هذه الدول (إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا).

وتسعى وزارة الصناعة خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية