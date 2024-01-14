سعر الجنية الذهب اليوم في مصر وسعر الذهب بدون مصنعية 14-1-2024

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات ارتفاعًا في الأسعار تأثرا بالبورصات العالمية وتغيرات الأسعار.

سعر الجنية الذهب اليوم في مصر

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب اليوم سجلت وفق اخر تحديث كالتالي بعد ارتفاعات التعاملات الصباحية

أسعار الذهب الآن

سجل عيار ١٨ نحو ٢٨٠٧ جنيه

سجل عيار ٢١ نحو ٣٢٧٥ جنيه

سجل عيار ٢٤ نحو ٣٧٤٣ جنيه



سعر الجنية الذهب اليوم

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو ٢٦٢٠٠ جنيه.



وقال نادي نجيب، في تصريحات له اليوم، أن الأسعار لا تشمل المصنعية ويضاف للسعر مصنعية تتراوح من 150 جنيه وحتي 250 جنيه.



سعر الذهب العالمي اليوم

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ الدستور أن سعر الجنية الذهب العالمي سجل نحو ٢٠٤٩ دولار للأونصه.



تشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك منذ بداية العام متأثرة بالاسعار العالمية التي شهدت توتر بسبب ارتباك الأوضاع الاقتصادية.

اهتمام المستثمرين والمواطنين بالذهب

يحظي الذهب اهتمام خاص من قبل المستثمرين والمواطنين الراغبين في الادخار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة والتغيرات الاقتصادية لذلك يلقي كثير من البحث حول التغيرات السعرية لأسعار الذهب المحلية والعالمية بشكل لحظي.

أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب توتر الأحداث الاقتصادية العالمية مما يؤدي إلي مزيد من الإقبال على شراء الذهب من قبل المستثمرين

مدينة خاصة للذهب في مصر

تولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة الذهب تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ومجتمع الصناع حيث تهتم مصر بصادرات الذهب والتصدير بشكل عام.

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