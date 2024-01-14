تخطى 2800 جنيه.. أخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 18

سعر الذهب خاصة عيار 18 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين على الأخص الشباب المقبل على الزواج والذين يقدمون الذهب كـ"شبكة" باعتبارها عادة اساسية من عادات الزواج في مصر.

ننشر في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 18 وكذلك اسعار الأعيرة الأخرى المتداولة في مصر في اخر تحديث للأسعار اليوم الاحد.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع 2،777 جنيه وللشراء 2،811 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للبيع 3،703 جنيه وللشراء 3،749 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 للبيع 3،394 جنيه وللشراء 3،436 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع 3،240 جنيه وللشراء 3،280 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 للبيع 2،160 جنيه وللشراء 2،187 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 للبيع 1،851 جنيه وللشراء 1،874 جنيه

سعر الاونصة للبيع 115،159 جنيه وللشراء 116،581 جنيه

سعر الجنيه الذهب للبيع 25،920 جنيه وللشراء 26،240 جنيه

سعر الكيلو للبيع 3،702،857 جنيه وللشراء 3،748،571 جنيه

سعر الذهب بالدولار

سجل سعر أوقية الذهب بالدولار ما يبلغ 2،049.18 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 80.35 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 347.39 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 687.08 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 6822.44 دولار أمريكي

متوسط سعر أعيرة الذهب بالدولار

متوسط سعر الذهب عيار 24، 65.87 دولار أمريكي.

متوسط سعر الذهب عيار 21، 57.64 دولار أمريكي

متوسط سعر الذهب عيار 18،49.41 دولار أمريكي.

متوسط سعر جنيه الذهب 461.13 دولار أمريكي.

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