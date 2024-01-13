السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024| مصنعية جرام الذهب عيار 21

الذهب
الذهب

مصنعية جرام الذهب عيار 21 سعر، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

مصنعية جرام الذهب عيار 21  

كان الذهب عيار 21 قد تجاوز ليلة أمس قيمة 3250 جنيها بينما اليوم شهدت أسعار الذهب استقرارا واضحا فى مختلف محلات الصاغة.

ومصنعية الذهب تختلف باختلاف محلات الصاغة وباختلاف التجار لذا نجد أن مصنعية جرام الذهب عيار 21 تصل غالبًا إلى 150 جنيهًا، ليصبح سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 3405 جنيهات في محلات الصاغة بينما سعره بدون مصنعية هى 3255 جنيها. 

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024 بدون مصنعية

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت  

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 3720 جنيها للجرام في محلات الصاغة في مصر

 

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 فسجل اليوم في محلات الصاغة 3255 جنيها للجرام

 

أسعار الذهب عيار 18

سعر الذهب في محلات الصاغة فسجل عيار 18 نحو 2790 جنيها للجرام الواحد

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

واستقر سعر الجنيه الذهب، اليوم السبت 13 يناير 2024، عند 26030 جنيها

 

 

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

شهدت أسعار الذهب عالميًا بـ الدولار استقرارا اليوم السبت 13 يناير 2024، فسجلت أونصة الذهب 2049 دولارا

 

أسعار الذهب اليوم 13 يناير 2024

 

عر جرام عيار 24

فيما ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3725 جنيهًا للبيع للجرام الواحد، مقابل 3697 جنيهًا في حالة الشراء، وهو العيار الآغلي في محلات الصاغة المصرية

 

سعر جرام عيار 21

يباع جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة بسعر 3260 جنيهًا، مقابل 3350 جنيهًا في حالة الشراء.

 

سعر جرام عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 صباح اليوم السبت إلى 2794 جنيهًا للبيع، في مقابل 2772 جنيهًا في حالة الشراء للجرام الواحد

 

سعر جرام عيار 14

 

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم إلى 2173 جنيهًا للبيع، مقابل 2156 جنيهًا في حالة الشراء.

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