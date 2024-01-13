محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

في 7 أكتوبر، فاجأت حماس العالم بهجوم كاسح على إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1300 شخص، واحتجاز العشرات، وجاء الرد الإسرائيلي مدمّرًا، إذ لم تتوقّف إسرائيل منذ أسبوع عن قصف غزة عشوائيًا.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومصر تواصل دورها التاريخي كوسيط بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، إلا أن بعض المسئولين في الحكومة الإسرائيلية خرجوا بتصريحات كاذبة خاصة أمام محكمة العدل الدولية، عن إطلاع مصر الاحتلال على توقيت العملية ولكن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد.

ونفت القاهرة مجددًا تصريحات مكررة لأطراف أمريكية وإسرائيلية عن قيامها بتحذير إسرائيل من «طوفان الأقصى». وكان رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري مايكل ماكول، قد قال إن «مصر حذرت إسرائيل قبل 3 أيام من هجوم (حماس) على جنوب إسرائيل من أن حدثًا مثل هذا قد يحدث».

وأكدت مصر أنها مرتبطة بفشل الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية فى اكتشاف هذه العملية قبل وقوعها.

كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى بنفسه مثل هذه التقارير ووصفها بأنها كاذبة تمامًا.

وهناك تحقيقات تجرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الفشل في التنبؤ بهذه العملية.