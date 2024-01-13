هل لديك حساسية من الحليب دون أن تعرف ذلك؟.. إليك الأعراض وكيفية العلاج

كثير من الأشخاص يستمتعون بكوب من الحليب أو اللاتيه الكريمي دون تفكير آخر، ومع ذلك، بالنسبة للبعض، قد تؤدي هذه المتعة التي تبدو بريئة إلى مشاكل صحية غير متوقعة، إن الإصابة بالحساسية تجاه الحليب دون أن تدرك أنها أكثر شيوعًا مما تظن، يعاني ما يقرب من 2٪ من البالغين في الولايات المتحدة من حساسية تجاه الحليب.

فيما يلي بعض الأعراض التي تظهر احتمال إصابتك بحساسية الحليب دون أن تدرك ذلك، وشرح كيفية التمييز بين عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الحليب.

يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي تجاه الحليب سريعًا وصامتًا، في كثير من الحالات، تبدأ الأعراض خلال دقائق من تناول الحليب أو منتجات الألبان، يمكن أن تتراوح هذه الأعراض من خفيفة إلى حادة، مما يجعل من الضروري الانتباه إلى إشارات الجسم. ابحث عن خلايا النحل أو الغثيان أو آلام البطن أو الإسهال أو الطفح الجلدي أو الحكة أو الوخز / تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق بالنسبة للبعض، يمكن أن يتصاعد رد الفعل إلى أعراض حادة مثل ضيق الصدر، وصعوبة التنفس، وحتى الحساسية المفرطة - وهي حالة طارئة تهدد الحياة.

فهم شدة الأعراض أمر ضروري. قد يتم استبعاد التفاعلات الخفيفة أو عزوها إلى أسباب أخرى، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص.

إذا كنت تشك في حساسية الحليب، فإن البحث عن التشخيص المناسب أمر بالغ الأهمية. إن أخصائي الحساسية المعتمد من قبل مجلس الإدارة هو الطبيب المختص لإجراء اختبارات دقيقة. تتضمن عملية التشخيص مراجعة مفصلة للتاريخ الصحي، والفحص البدني، واختبارات محددة مثل اختبار وخز الجلد أو اختبارات الدم للكشف عن الأجسام المضادة المرتبطة بالحليب.

إحدى الطرق الشائعة لتشخيص حساسية الحليب هي اختبار وخز الجلد، خلال هذا الإجراء، يتم إدخال كمية صغيرة من بروتين الحليب إلى الجلد من خلال وخز صغير، بعد 15 دقيقة، يقوم الطبيب بالتحقق من وجود أي نتوءات مرتفعة أو علامات رد فعل تحسسي، يمكن أن يوفر هذا الاختبار السريع والبسيط نسبيًا معلومات قيمة حول استجابة جسمك لبروتينات الحليب.

تلعب اختبارات الدم دورًا حاسمًا في تشخيص حساسية الحليب، ومن خلال قياس مستويات الأجسام المضادة للغلوبولين المناعي E (IgE)، يمكن للأطباء تحديد رد فعل الجسم تجاه بروتينات الحليب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاختبار الدم المكون أن يحدد ما إذا كانت الحساسية خاصة بالكازين أو مصل اللبن - وهما البروتينان الرئيسيان الموجودان في الحليب.

للحصول على تشخيص نهائي، قد تتطلب بعض الحالات تحديًا غذائيًا عن طريق الفم. وتحت إشراف الطبيب، يتم إعطاء كمية صغيرة من الحليب أو بروتين الحليب للمريض، ويتم مراقبة ردود أفعاله عن كثب، من المهم ملاحظة أن محاولة ذلك في المنزل أمر محفوف بالمخاطر ويجب إجراؤه فقط في بيئة طبية.

لتجنب الخلط، من المهم أن نفهم الفرق بين حساسية الحليب وعدم تحمل اللاكتوز، في حين أن كلاهما يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي، فإن حساسية الحليب تنطوي على تفاعل الجهاز المناعي مع البروتينات الموجودة في الحليب، في حين أن عدم تحمل اللاكتوز ينبع من عدم القدرة على هضم اللاكتوز، السكر الموجود في الحليب.