السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

8 فوائد للوز المنقوع في الحليب لصحة الإنسان

لوز
لوز

يرغب الكثيرين في معرفة فوائد اللوز المنقوع في الحليب حيث تعد ضمن أكثر الأغذية المفيدة لجسم الإنسان لاحتوائه على فوائد وفيتامينات عديدة، ومع بداية فصل الشتاء، تبدأ أهمية إتباع نظام غذائي صحي وسليم، للحفاظ على الجسم ضد مخاطر تراجع درجات الحرارة.

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فوائد اللوز المنقوع في الحليب لصحة الإنسان

ويرصد الدستور في التقرير التالي فوائد اللوز المنقوع في الحليب لصحة الإنسان والذي جاءت كما يلي:-

اللوز المنقوع في الحليب يسمح بإعادة الترطيب، مما يزيد من مستوى العناصر الغذائية لأن الحليب نفسه يعد مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية ويعزز مستوى طاقة الجسم، وهو مصدر جيد لفيتامين E والألياف والمعادن والدهون الصحية.

يحتوي اللوز المنقوع في الحليب على بعض الإنزيمات المفيدة التي تعزز عملية الهضم وتدعم صحة الأمعاء بشكل عام، وتساعد هذه الإنزيمات في استيعاب العناصر الغذائية بشكل أفضل وتوفير نظام هضمي صحي.

اللوز المنقوع أكثر ليونة من اللوز الخام مما يجعله أكثر تنوعا في المطبخ. يمكن مزجها بسهولة في العصائر ويمكن أيضًا إضافتها إلى المخبوزات والسلطات والحلويات.

يساعد اللوز المنقوع في تحطيم مثبطات الإنزيم وكذلك تقليل كمية حمض الفيتيك الموجود في الجوز، وهذا يحسن الجهاز الهضمي ويمنع أي إزعاج قد يشعر به المرء أثناء تناول اللوز الخام.

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اللوز يحتوى على ألياف تعزز من حيوية القلب

يحتوي اللوز على الألياف والدهون الصحية التي تساعد أيضًا في تعزيز صحة القلب، ويمكن أن تكون إضافة اللوز إلى الحليب أيضًا خيارًا إيجابيًا صحيًا للقلب.

من المعروف أن اللوز مصدر رائع للدهون الصحية والبروتين مما يقلل أيضًا من الجوع ويبقيك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وهو خيار صحي للوجبات الخفيفة.

اللوز منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين، مما يساعد في فقدان الوزن، تعد إضافة اللوز إلى الحليب أمرًا جيدًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الوزن.

كما أكد علماء التغذية على دمج اللوز في مظام غذائي منخفض الطاقة لم يساعد المشاركين على انقاص الوزن فقط بل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية أيضا.

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