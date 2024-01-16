الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأرقام.. تأثير قصف الاحتلال على البنية التحتية في غزة

القصف على غزة
القصف على غزة

يشهد الصراع الدائر بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي تطورات متسارعة، وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على تأثير القصف على البنية التحتية وحياة السكان في فلسطين.

وأدى القصف المتكرر الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير وتشويه العديد من المنشآت الحيوية في فلسطين، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنازل السكنية والبنية التحتية الحيوية، كما شوهد تأثير كبير على البنية التحتية مثل الطرق والجسور، مما أدى إلى عزل بعض المناطق وتعقيد عمليات النقل والتنقل.

وتفيد التقارير الدولية بأن أكثر من 50% على الأقل من المساكن في غزة قد دمرت أو تضررت بسبب القصف الإسرائيلي وبحلول 5 نوفمبر 2023، تم الإبلاغ عن تدمير 40 ألف وحدة سكنية بالكامل، وتعرضت حوالي 220 ألف وحدة لأضرار جزئية، وتعرض أكثر من 40% من المرافق التعليمية للضرر، بما في ذلك ما لا يقل عن 33 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) ونتيجة لذلك لا يتمكن نحو 650 ألف طالب من الحصول على أي تعليم.

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وتضررت الخدمات الأساسية بشكل كبير، حيث انقطعت مصادر المياه وانهارت أنظمة التوزيع الكهربائية، مما أثر على حياة السكان بشكل مباشر، واضطر الكثيرون إلى اللجوء والإجلاء، مما أدى إلى تشريد كبير للسكان وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

ووفقًا لليونيسف تلد 180 امرأة على الأقل يوميًا في غزة، ومن المرجح أن تعاني 15% منهن من مضاعفات مرتبطة بالحمل/ الولادة، وأن تحتاج إلى رعاية طبية إضافية والمستشفيات الآن على حافة الانهيار.

كما تأثرت الحياة اليومية للسكان بشكل كبير بفقدانهم للأماكن العامة والخدمات الأساسية، وأدت هذه الظروف القاسية إلى زيادة في مشكلات الصحة النفسية والاستياء العام بين السكان

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