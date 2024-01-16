الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة يجب تناولها يوميًا لتعزيز وتقوية جهاز المناعة

اطعمة تساعد على تقوية
اطعمة تساعد على تقوية المناعة

في عالم مليء بالتحديات الصحية والبيئية، يصبح تقوية الجهاز المناعي أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة الجسم ومواجهة التحديات المختلفة، يأتي تحقيق هذا الهدف من خلال تناول الأطعمة الصحية والمغذية التي تعزز القدرة الطبيعية للجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.

تعتبر الغذاء الصحي والمتوازن جزءًا أساسيًا في بناء جهاز المناعة وتعزيزه. في هذا التقرير، يستعرض "الدستور" مجموعة من الأطعمة التي يُفضل تضمينها يوميًا في النظام الغذائي لتقوية الجهاز المناعي، كما سنلسط الضوء على الأثر الإيجابي لتلك العادات الغذائية على صحة الفرد.

الأطعمة التي يجب تناولها يوميًا لتقوية جهاز المناعة 

 الخضراوات الورقية الداكنة.

السبانخ والكرنب والكلم الخضراء تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين C والحديد والكالسيوم، التي تعزز نشاط الخلايا المناعية.

 الفواكه الطازجة.

الفواكه مثل البرتقال والفراولة والتوت توفر فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يعزز من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات.

 البروتينات الصحية.

تناول اللحوم النية، والأسماك، والبيض، والفاصوليا يساعد في توفير البروتينات الضرورية لبناء وصيانة الأنسجة وتقوية الجهاز المناعي.

 الزنجبيل والثوم.

يعتبران مكملين رائعين لتعزيز المناعة، حيث يحتويان على مركبات مضادة للالتهابات والبكتيريا.

الحبوب الكاملة.

تشمل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل الحبوب التي توفر فيتامين B والألياف، مما يسهم في دعم نظام المناعة.

المكملات الغذائية.

في بعض الحالات، قد تكون المكملات الغذائية مفيدة، مثل فيتامين D وزيت السمك، والتي يمكن أن تعزز صحة الجهاز المناعي.

تذكير بأهمية شرب كميات كافية من الماء، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام كأسلوب حياة يساهم في تقوية الجهاز المناعي.

أستاذ باطنة يوضح أسباب ضعف جهاز المناعة للإنسان (فيديو)

أعراض ضعف المناعة

جفاف بمنطقة العين. 

الشعور بالتعب والإرهاق الشديد

مشاكل في الجهاز الهضمي

كثرة التعرض لحالات العدوى

الإصابة ببعض الالتهابات المتكررة

الشعور بالصداع المستمر، بالإضافة إلى التعب والإرهاق

تقوية الجهاز المناعي صحة الجسم مقاومة الأمراض الغذاء الصحي الفواكه الطازجة البروتينات

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أستاذ باطنة يوضح أسباب ضعف جهاز المناعة للإنسان (فيديو)

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