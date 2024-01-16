سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية ، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

وزادت عمليات البحث علي محركات بحث "جوجل" عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال في السوق الموازية.

ومن المقرر ان تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ، اجتماعها الاول خلال العام الجاري يوم الخميس الاول من شهر فبراير المقبل لبحث مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية ، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

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