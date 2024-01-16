الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية ، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 

وزادت عمليات البحث علي محركات بحث "جوجل" عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال في السوق الموازية.

ومن المقرر ان تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ، اجتماعها الاول خلال العام الجاري يوم الخميس الاول من شهر فبراير المقبل لبحث مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية ، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الثلاثاء 16  يناير 2024.

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اسعار العملات في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

 

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم  الثلاثاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الثلاثاء  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB ، اليوم الاثنين نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي .

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

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