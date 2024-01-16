سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16 /1 /2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-1-2024 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، في ظل إقبال المواطنين للحصول على الريال السعودي للسفر لأداء مناسك عمرة شهر رجب، حيث سجل الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري مبلغ 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 /1 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية، سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 16-1-2024 بالبنوك المصرية، وذلك كما يلي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-1-2024 داخل البنك المركزي المصري، مبلغ 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي، في بدايه تعاملات الصباحيه اليوم الثلاثاء 16-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري، مبلغ 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء 16يناير 2024

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-1-2024 داخل بنك القاهرة مبلغ 8.25 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 16يناير 2024

وصل سعر الريال السعودي، في بدايه تعاملات الصباحيه اليوم الثلاثاء 16-1-2024 ببنك قناة السويس، مبلغ 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.62 جنيه للشراء.

33.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

39.11 جنيه للشراء.

39.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.44 جنيه للشراء.

100.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.