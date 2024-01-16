الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الجيل: نشكر القيادة السياسية على تسهيل دخول وائل الدحدوح

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الحيل الديمقراطي، أمين عام الحزب الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود الدولة المصرية بجميع أجهزتها المعنية من أجل تسهيل دخول الإعلامى الفلسطينى المناضل وائل الدحدوح إلى مصر لاستكمال علاجه في الخارج.

وقال "هجرس" فى تصريحات له منذ قليل، إن موقف الدولة المصرية التي قامت به مع وائل الدحدوح هو أمر ليس بغريب أو مستجد على مصر مع أبناء الشعب الفلسطيني، حيث إنها دائما ما تقف بجانب كل الأشقاء، خاصة الشعب الفلسطيني المناضل الذي يُحارب من أجل استراد أرضه والدفاع عن عرضه في وجه محتل غاشم لا يعرف إلا لغة الدم والإرهاب.

وأوضح أن توجيه وائل الدحدوح الشكر إلى مصر يعد موقفا به الكثير من العرفان لدور الدولة المصرية المؤيد للشعب الفلسطيني الشقيق، منوها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص وينادي دائما بإحلال السلام في المنطقة وعلى الأراضي الفلسطينية، كما أن هناك اتصالات مكثفة ومتبادلة مع كافة قادة العالم لتهدئة الأوضاع على الأراضي الفلسطينية من أجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

ونوهت أن معبر رفح لم يٌغلق أبدا من ناحية الجانب المصري، والجميع شاهد على إدخال مصر لآلاف الشاحنات إلى أهالي قطاع غزة وسط ما يتعرضون له من جرائم وحشية وبربرية من قوات الاحتلال الذي تعمد خطف الأطفال وقتل الأبرياء من النساء والشيوخ العُزل.

الدكتور حسن هجرس حزب الحيل الديمقراطي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدولة المصرية وائل الدحدوح

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