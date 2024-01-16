نقابة الصحفيين تشكر الدولة لتسهيل دخول وائل الدحدوح لمصر لتلقى العلاج

تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت نقابة الصحفيين، أنها تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح، مشيرةً إلى أن الدحدوح وجه الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية.

وائل الدحدوح في مصر

ونجحت مصر، اليوم الثلاثاء، في إدخال الصحفي وائل الدحدوح، من قطاع غزة إلى البلاد. بحسب ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، استشهاد اثنين من أقارب الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، جراء غارة استهدفت سيارتهما مساء الإثنين بمدينة رفح الفلسطينية.