الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقابة الصحفيين تشكر الدولة لتسهيل دخول وائل الدحدوح لمصر لتلقى العلاج

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت نقابة الصحفيين، أنها تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح، مشيرةً إلى أن الدحدوح وجه الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية.

 

وائل الدحدوح في مصر

ونجحت مصر، اليوم الثلاثاء، في إدخال الصحفي وائل الدحدوح، من قطاع غزة إلى البلاد. بحسب ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، استشهاد اثنين من أقارب الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، جراء غارة استهدفت سيارتهما مساء الإثنين بمدينة رفح الفلسطينية.

وائل الدحدوح في مصر نقابة الصحفيين وائل الدحدوح القاهرة الإخبارية قطاع غزة تلقي العلاج

مواد متعلقة

مى الصايغ: الوضع فى شمال قطاع غزة مرعب للغاية

الخارجية الألمانية: الهجمات الإيرانية على أربيل تعرض استقرار المنطقة للخطر

العاهل الأردنى يشدد على رفضه أى محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وزير الخارجية السعودى: الهجمات فى البحر الأحمر متصلة بالحرب على غزة

إندونيسيا تؤيد دعوى جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية" ضد إسرائيل

"التجارة البحرية البريطانية": استهداف سفينة على مسافة 100 ميل بحرى من الصليف باليمن

"القاهرة الإخبارية": سلوفينيا تعتزم الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

محلل سياسى: المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود لأنها صاحبة الحق

الأكثر قراءة

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

خبراء عراقيون لـ"الدستور": هجوم الحرس الثورى الإيرانى على أربيل يشعل المنطقة

كواليس وأسرار فخ الموت.. ماذا وجدت إسرائيل فى شبكة أنفاق حماس المرعبة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الاداري

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس