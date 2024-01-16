السلطات المصرية تنجح فى إدخال الصحفى وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

نجحت مصر، اليوم الثلاثاء، في إدخال الصحفي وائل الدحدوح، من قطاع غزة إلى البلاد. بحسب ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، استشهاد اثنين من أقارب الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، جراء غارة استهدفت سيارتهما مساء الإثنين بمدينة رفح الفلسطينية.

ونعى “الدحدوح"، في وقت سابق لاستشهاد أقاربه، نجله حمزة بعد أن فقد زوجته واثنين من أبنائه في نهاية أكتوبر بضربة إسرائيلية، وقُتل حمزة مع زميله مصطفى ثريا في غارة طالت سيارتهما في جنوب قطاع غزة.

كان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد أعلن أن النقابة تعد ملفًا لترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية، التي تنظمها اليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها، وذلك خلال كلمته ضمن فعاليات "اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، 100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمي الحرب"