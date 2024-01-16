الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إندونيسيا تؤيد دعوى جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية" ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عادجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإندونيسية أعلنت عن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، أنها ستشارك في تقديم الرأي القانوني بالمحكمة.

وقبل قليل، قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن المملكة الهاشمية تدعم جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، الخميس 11 يناير الجاري، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا دعوى جنوب إفريقيا إندونيسيا جرائم الاحتلال

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