الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: غزة مكان لا يمكن العيش فيه وما يحدث جريمة حرب مكتملة الأركان

غزة
غزة

قال الدكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدولية، إن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت من سيء لأسوأ، وبات القطاع مكان لا يمكن العيش فيه ولا يمكن تحمله، مؤكدًا أن ما يحدث في القطاع هو جريمة حرب مكتملة الأركان تثبت للعالم فشل المنظمات الدولية سواء مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة هذه المنظمات التي وجدت في الأساس لمنع مثل هذه الجرائم والأحداث.

مستقبل نتنياهو وحكومته مقابل استمرار الحرب

وأضاف تركي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له، عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت تتخذ قرار باستمرار العدوان والقصف والقتل، وبات مستقبل نتنياهو وحكومته مقابل استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن نتنياهو يعلم تمامًا أن الضغط الشعبي في إسرائيل وعدم الرضا وعدم القبول وفشله في تحقيق الأهداف كل ذلك في كفة ووقف الحرب في كفة أخرى.

نتنياهو مستمر في حربه

وأوضح، أن نتنياهو مستمر في حربه رغم الضغوط الدولية والإقليمة والنداءات الإنسانية لحفظ ما تبقى من القطاع، مضيفًا: "على العالم أن يبحث في مؤسسات أخرى بديلة تستطيع حفظ الأمن والاستقرار وحفظ حياة المواطنين".

وأكد، أن ما يحدث في غزة سُبة في جبين البشرية وبالتالي لم يعد هناك ما يقال غير أن العالم كله لا يستطيع حتى الآن الضغط على نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لإيقاف العدوان.

النيل للأخبار قطاع غزة جريمة حرب العدوان مجلس الأمن الامم المتحدة

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