“القاهرة الإخبارية”: الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت 30 موقعًا مختلفًا في اليمن

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تقصفان أقل من 30 موقعًا مختلفا في اليمن؛ وذلك نقلًا عن مسؤول عسكري أمريكي.

وأكد المسؤول العسكري الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تتوقع عددًا كبيرًا من الضحايا نظرًا لأن الأهداف تشمل منصات إطلاق صواريخ للحوثيين متمركزة في المناطق الريفية.

وأوضح، المسؤول العسكري، أن الحوثيون أطلقوا اليوم صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن لكنهم لم يضربوا أي سفينة.