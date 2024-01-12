الباز: إسرائيل تحاول الهروب من المسئولية بممارسة الكذب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنّنا أمام منظومة من الكذب والجبن الشديد ومنظومة تسعى للهروب من المسئولية، وحالة من الكذب المتواصل، مؤكدًا أن إسرائيل تريد أن تهرب بجريمتها.

وأضاف الباز، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر إذا كانت تمنع دخول المساعدات إلى غزة، فما الذي يجبر مصر أن تجمع تلك المساعدات من داخل مصر ومن العالم، وما الذي يجعل مئات وآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات أن تقف بالأيام والليالي في الشوارع استعدادًا للدخول إلى قطاع غزة، وما الذي يجعل الشباب المصري المتطوع أيضًا أن يقف في هذا الجو كي تدخل المساعدات؟!.

وتابع: "إذا سألنا أي طفل في العالم ما الذي يحدث؟ سيجاوب بالتفصيل لأنه شاهد على الأرض الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات التي تقف أمام معبر رفح الدولي التي ستدخل إلى غزة".

وأكد أن إسرائيل تريد أن تبيد هذا الشعب الفلسطيني، وبدلًا من أن يتحدث عما تفعله فهي تناور ومثلما نقول "بيلف ويدور"، مشيرًا إلى أنها تريد أن تقول للعالم إنها ليست بهذه الوحشية.

وأشار إلى أن الغرب في بداية الأحداث كان يساند إسرائيل مساندة مطلقة، وكان لا يراجعها في أي شيء تفعله، موضحًا أن الوحشية التي مارستها إسرائيل دفعت هذا الغرب إلى أن يخفف من نبرته في تأييد إسرائيل.