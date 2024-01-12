الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: إسرائيل تمارس حرب إبادة وكيان جبان واتهامها لمصر هزل سياسى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

ردّ الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الأكاذيب التي روجها فريق الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدًا أنّ إلقاء إسرائيل الاتهام على أي طرف من الأطراف ما هو إلا هزل سياسي.

وأضاف الباز، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل هي جريمة إبادة مثبتة عليها دون الاحتياج إلى أدلة لا يعلمها العالم، مشيرًا إلى أن العالم أجمع شاهد على الهواء مباشرةً هذه الجريمة، كما أنه يعلم أن إسرائيل تمارس حرب إبادة بالفعل.

وتساءل الباز: "لماذ فعلت إسرائيل ذلك ولماذا لم تواجه محكمة العدل الدولية والاتهامات التي وُجهت لها من جنوب إفريقيا بشجاعة؟" مؤكدًا أن إسرائيل كيان يفتقد إلى الشجاعة وكيان جبان، ولا يستطيع أن يتحمل مسئولية أفعاله، لأن أفعاله ليس بها أي شيء من الحق.

القاهرة الإخبارية الدكتور محمد الباز الدستور إسرائيل محكمة العدل الدولية حرب إبادة جريمة إبادة كيان جبان

مواد متعلقة

ردًا على الأكاذيب الإسرائيلية.. عماد الدين حسين: علينا أن نفضحهم طوال الوقت

عماد الدين حسين: كذب إسرائيل العلنى لن ينطلى على أحد

باحثة: إيقاف الحرب فى غزة يهدئ التوترات المتسارعة فى المنطقة

باحث: روسيا تحاول الحد من تحركات أمريكا فى المنطقة

البيت الأبيض: الغارات استهدفت قدرات الحوثى على تخزين وإطلاق المسيرات

الأونروا: نزوح 90% من سكان غزة بسبب الحرب

القاهرة الإخبارية: دفاع إسرائيل أمام "العدل الدولية" ضعيف

عوض الله: إسرائيل تمثل أمام القضاء بعد الإفلات من العقاب طوال 75 عامًا

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تؤكد: منع دخول المساعدات إلى غزة «جريمة حرب» كانت إسرائيل تتفاخر بها

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا