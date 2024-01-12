الباز: إسرائيل تمارس حرب إبادة وكيان جبان واتهامها لمصر هزل سياسى

ردّ الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الأكاذيب التي روجها فريق الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدًا أنّ إلقاء إسرائيل الاتهام على أي طرف من الأطراف ما هو إلا هزل سياسي.

وأضاف الباز، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل هي جريمة إبادة مثبتة عليها دون الاحتياج إلى أدلة لا يعلمها العالم، مشيرًا إلى أن العالم أجمع شاهد على الهواء مباشرةً هذه الجريمة، كما أنه يعلم أن إسرائيل تمارس حرب إبادة بالفعل.

وتساءل الباز: "لماذ فعلت إسرائيل ذلك ولماذا لم تواجه محكمة العدل الدولية والاتهامات التي وُجهت لها من جنوب إفريقيا بشجاعة؟" مؤكدًا أن إسرائيل كيان يفتقد إلى الشجاعة وكيان جبان، ولا يستطيع أن يتحمل مسئولية أفعاله، لأن أفعاله ليس بها أي شيء من الحق.