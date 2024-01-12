عماد الدين حسين: كذب إسرائيل العلنى لن ينطلى على أحد

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن الادعاءات التي روجها فريق الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لن تؤثر على مجريات المحاكمة، لأن القضاء يتابعون الأمر، والمرافعات التي قدمها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا كانت واضحة وضوح الشمس.

كذبهم لن ينطلي على أحد

وأضاف حسين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكذبة التي قالها فريق الدفاع الإسرائيلي غريبة ولن تنطلي على أحد، مؤكدًا أن إسرائيل هي الطرف القائم بالاحتلال.

وأوضح، أن مصر لا تسيطر إلا على الجانب المصري من معبر رفح، مشيرًا إلى أن إسرائيل قصفت المعبر من الجانب الفلسطيني أكثر من مرة بهدف منع دخول المساعدات، وهذا هو الواقع الذي شاهده العالم أجمع على الهواء.

وأكد أن الكذبة حينما تأتي يفترض أن تكون مكشوفة، لكن المغالطة الشديدة هي التي تستوجب الحذر مع الإسرائيليين الذين يكذبون علنًا أمام الناس على أشياء شاهدها العالم أجمع.