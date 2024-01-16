الخارجية الألمانية: الهجمات الإيرانية على أربيل تعرض استقرار المنطقة للخطر

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الهجمات الإيرانية غير المسئولة على أربيل تنتهك وحدة العراق وتعرض استقرار المنطقة للخطر؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق متصل، أفادت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن وزارة الخارجية العراقية أعربت منذ قليل عن قلقها، وأدانت القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل، منوهةً إلى أن عدد الصواريخ كان 11 صاروخًا، 4 منها من غرب إيران، والباقي من الشمال الإيراني، الأمر الذي قد يسهم في زيادة حدة التوترات في المنطقة.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، أفادت في خبر سابق، بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسئوليته عن هجوم أربيل، حيث تعرض مطار أربيل الدولي لهجوم بصاروخ.